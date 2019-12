Amiga Future Nachrichten Portal

ADF-Copy App Bugfix Published 04.12.2019 - 19:05 by AndreasM



ihr findet die Version 1.021 im Downloadbereich.



http://nickslabor.niteto.de Behebung eines Fehlers in der Autoformat-Funktion, sollte jetzt funktionieren.

