EasyTAG 2.1.8 für AmiCygnix veröffentlicht Published 04.12.2019 - 19:04 by AndreasM



EasyTAG ist ein Tool zum Anzeigen und Ändern von Tags in Audiodateien.

Es hat eine einfach zu bedienende GTK2-Schnittstelle.

Zum Ausführen einer installierten AmiCygnix-Umgebung ist Version 1.2 erforderlich.



Neu gegenüber dem Vorgängerpaket (Version 2.0):

* Neue Version 2.1.8 mit vielen Verbesserungen.

* Unterstützung für MP4 / AAC- und WavPack-Dateien.

* Erweiterte CDDB-Unterstützung.

* Neue Startskripte für den Desktop- und Standalone-Start.

* Neue Icons im Stil von AmigaOS 4.1.

* Kompiliert mit GTK + 2.24.5.



Eigenschaften:

* Anzeigen, Ändern und Schreiben von Tags in den folgenden Dateiformaten:

- MP3 / MP2

- MP4 / AAC

- FLAC

- Ogg Vorbis

- WavPack

- MusePack

- Die Audiodateien von Monkey

* Unterstützt die folgenden Tag-Felder: Titel, Künstler, Albumkünstler, Album, Disc-Nr., Jahr, Titelnummer, Genre, Kommentar, Komponist, Originalkünstler, Copyright, URL, Encoder und natürlich Cover-Art.

* Auto-Tagging: Analysiert Dateinamen und Verzeichnis, um die Felder automatisch auszufüllen (unter Verwendung von Masken).

* Die Möglichkeit, Dateien und Verzeichnisse über das Tag (mithilfe von Masken) oder durch Laden einer Textdatei umzubenennen.

* Die Fähigkeit, ein Verzeichnis oder eine Datei mit einem externen Programm zu öffnen. Nützlich mit dem Audio-Player "Audacious", der auch für AmiCygnix erhältlich ist.

* CDDB-Unterstützung mit Freedb.org- und Gnudb.org-Servern (manuelle und automatische Suche).

* Möglichkeit zum Durchsuchen von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen.

* Rekursion beim Markieren, Entfernen, Umbenennen, Speichern ...

* Liest die Datei-Header-Informationen (Bitrate, Uhrzeit, ...) und zeigt sie an.

* Letzte Änderungen rückgängig machen oder wiederholen.

* Möglichkeit zur Verarbeitung von Tag- und Dateinamenfeldern (Konvertieren von Buchstaben in Groß- und Kleinbuchstaben, ...)

* Ein Playlist-Generator-Fenster.

* Einfache und explizite Schnittstelle!

* ...



Homepage:

Homepage: https://wiki.gnome.org/Apps/EasyTAG Download: http://os4depot.net/index.php?function= ... asytag.lha

