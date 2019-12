Amiga Future Nachrichten Portal

Tunnels & Trolls 4.41 erschienen Published 04.12.2019 - 12:35 by AndreasM



Download Tunnels & Trolls wurde in der Version 4.41 für AmigaOS veröffentlicht.Tunnels & Trolls ist eine Game Engine für folgende Spiele:AbyssAmulet of the SalktiArena of KhazanBeyond the Silvered PaneBlue Frog TavernBuffalo CastleCaptif d'YvoireCaravan to TiernCircle of IceCity of TerrorsDargon's DungeonDeathtrap EqualizerGamesmen of KasarGoblin LakeHela's House of Dark DelightsLabyrinthMistywoodNaked DoomOverkillRed CircleSea of MysterySewers of OblivionSorcerer SolitaireSword for HireTrollstone CavernsWeirdworld

