ADF-Drive Firmware 1.020 veröffentlicht Published 03.12.2019 - 11:28 by AndreasM



http://nickslabor.niteto.de Fehler im Download-Bereich behoben: die Firmware 1.020 wurde mit der falschen Datei verlinkt. Sollte jetzt behoben sein.

