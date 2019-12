Amiga Future Nachrichten Portal

MUIMapparium 0.8 veröffentlicht Published 03.12.2019 - 11:27 by AndreasM



System Anforderungen



RTG-Grafikkarte (Picasso 96 oder CGFX) 15/16/24/32 Bit Bildschirm TCP / IP Stack (Internetverbindung) 8+ MB RAM





Unterstützte Amiga-Systeme:



Amiga 68k, 68020+, (68881+ FPU empfohlen) AmigaOS 3.0+

Amiga OS4, OS 4.0+

AROS i386, ABIv0

AROS ARM, ABIv0 ARMV6 + VFPV2 + HardFloat (z. B. RasPi 1-3)

AROS x86_64, ABIv1 (Nicht-SMP-Version)

MorphOS 3.8+





Zusätzliche Bemerkungen:



Die FPU-Version ist viel schneller, insbesondere bei Routen und Tracks. Wenn bei der NoFPU-Version langsame Kartenbewegungen auftreten, liegt das einzig und allein an der fehlenden FPU.



Bei Vampire (mindestens bis Gold 2.9) muss die NoFPU-Version von MUIMapparium verwendet werden.

Die Vampire-FPU ist nicht IEEE754-kompatibel und funktioniert daher nicht mit MUIMapparium.



Offline-Betrieb ist möglich, jedoch nur mit zwischengespeicherten Kartenbildern.



