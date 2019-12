Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future monatliche News November 2019 Published 01.12.2019 - 18:13 by AndreasM

*********

Amiga Future Ausgabe 141 erschienen



Achtung! Die deutsche Amiga Future 141 ist bereits ausverkauft und nur noch als PDF verfügbar.



Die deutsche und englische Ausgabe 141 (November/Dezember 2019) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.

Eigentlich ist die Ausgabe 141 bereits am Montag versandfertig gewesen. Die Deutsche Post war jedoch erst heute - nach mehreren Versuchen - in der Lage die deutschen Abos bei uns abzuholen.



Heft Inhalt:



Bericht Evoke 2019

Review Vampire V4 Standalone

Review Amiga Forever



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info: app.php/kb/index?c=13

Bestellen:





11.11.2019

**********

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Dominium



app.php/dlext/



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



https://www.amigafuture.de





12.11.2019

**********

Amiga Future Heft Index Update



Das Amiga Future Heftindex ist auf den aktuellen Stand gebracht worden.



Das Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben.



http://www.amigafuture.de





14.11.2019

**********

Bilder von der Classic Computing 2019



Am 18 und 24. September 2019 wurde in Lehre die Classic Computing 2019 veranstaltet.

Natürlich waren wir auch mit einem Stand dabei und selbstverständlich haben wir auch einige Fotos gemacht.



Es hat etwas gedauert aber ab sofort könnt ihr unsere Fotos auf unserer Homepage anschauen:



app.php/gallery/album/168



Außerdem haben wir noch ein Album mit dem Fotos auf unserer Facebookseite eingerichtet:



https://m.facebook.com/amigafuture.de





19.11.2019

**********

Bilder von der Gamescom 2019



Im August wurde in Köln die Gamescom 2019 veranstaltet.

Natürlich waren wir auch mit einem Stand dabei und selbstverständlich haben wir auch einige Fotos gemacht.



Es hat etwas gedauert aber ab sofort könnt ihr unsere Fotos auf unserer Homepage anschauen:



app.php/gallery/album/169



Außerdem haben wir noch ein Album mit dem Fotos auf unserer Facebookseite eingerichtet:



https://m.facebook.com/amigafuture.de





21.11.2019

**********

Fast alle deutschen Amiga Future Hefte ausverkauft



Ab sofort sind mit Ausnahme der Ausgabe 137 und 138 alle deutschen Amiga Future Hefte ausverkauft.



Natürlich sind die ausverkauften Hefte in unserem Onlineshop dann als PDF erhältlich.



https://www.amigafuture.de

https://www.amigashop.org





23.11.2019

**********

Bitte unterstützt uns kostenlos durch Einkäufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage unterstützen ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Für jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



https://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&c ... uture0a-21

https://www.amigafuture.de





25.11.2019

**********

Amiga Future sucht Redakteure und Übersetzer



Wir suchen für das Amiga Future Magazin noch Verstärkung.



Gesucht wird ein Redakteur der ausreichend Erfahrung im Anwender-Bereich beim Amiga besitzt.



Interesse? Dann melde Dich bei der Amiga Future Redaktion.



Folgendes solltest Du allerdings besitzen:



- Einen Amiga

- Grundlegende Kenntnisse vom Amiga

- Sehr gute Rechtschreibung in Deiner Muttersprache (Deutsch oder Englisch!)

- Erfahrung beim Schreiben eines Testberichtes

- Und natürlich Zeit und Interesse





Außerdem suchen wir noch Übersetzer für das Heft.



Deutsch -> Englisch



Du solltest bei Deiner Muttersprache (englisch) natürlich eine sehr gute Rechtschreibung beherschen und die deutsche Sprache natürlich auch gut verstehen.



Und natürlich solltest Du auch verstehen, was Du übersetzt. Also Grundkenntnisse vom Amiga sind auf jedem Fall nötig.





Aber auch für die Homepage suchen wir noch Verstärkung.



Wir wollen den Download-Bereich der Amiga Future Homepage weiter ausbauen. Vor allem den Bereich mit den Vollversionen.

Dafür benötigen wir noch User die Vollversionen kurz antesten, Screenshots erstellen, Systemanforderungen und eine Kurzbeschreibung schreiben.



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





29.11.2019

**********

Amiga Future 142 Member Vorschau



Für alle Amiga Future Abonennten ist seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 142 online.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





30.11.2019

**********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update

Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



app.php/GTT

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:





29 Nov 2019 - Amberstar - Lösung aktualisiert

22 Nov 2019 - Ambermoon - Lösung aktualisiert

22 Nov 2019 - ?owca G?ów - Levelcode hinzugefügt

22 Nov 2019 - ?owca G?ów - Software hinzugefügt

15 Nov 2019 - The New Zealand Story - Lösung hinzugefügt

15 Nov 2019 - The New Zealand Story - Cheat aktualisiert

15 Nov 2019 - The New Zealand Story - Cheat aktualisiert

15 Nov 2019 - The Lost Patrol - Lösung hinzugefügt

15 Nov 2019 - The Adventures of Robin Hood - Cheat aktualisiert

15 Nov 2019 - The Addams Family - Cheat aktualisiert

15 Nov 2019 - The Addams Family - Lösung hinzugefügt

15 Nov 2019 - The Addams Family - Cheat aktualisiert

08 Nov 2019 - Terry?s Big Adventure - Cheat aktualisiert

08 Nov 2019 - Tearaway Thomas - Lösung aktualisiert

08 Nov 2019 - Tearaway Thomas - Lösung hinzugefügt

08 Nov 2019 - Tearaway Thomas - Cheat aktualisiert

08 Nov 2019 - Predator 2 - Cheat aktualisiert

08 Nov 2019 - Platoon - Lösung aktualisiert

08 Nov 2019 - Platoon - Cheat aktualisiert

08 Nov 2019 - Operation Thunderbolt - Cheat aktualisiert

08 Nov 2019 - Operation Thunderbolt - Cheat aktualisiert

08 Nov 2019 - Operation Thunderbolt - Cheat aktualisiert

31 Okt 2019 - New York Warriors - Cheat aktualisiert

31 Okt 2019 - Navy Seals - Cheat aktualisiert

31 Okt 2019 - Naughty Ones - Lösung hinzugefügt

31 Okt 2019 - Naughty Ones - Cheat aktualisiert

31 Okt 2019 - Lionheart - Cheat aktualisiert

