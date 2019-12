Amiga Future Nachrichten Portal

RetroPlay: Neue Videos online Published 01.12.2019 - 09:22 by AndreasM



Loom #04: Der erste Joker (RetroPlay/Amiga)



Wir suchen nach Ansätzen, wie welche Melodie nun noch sinnvoll appliziert werden kann, um uns voran zu bringen. Auf dem Friedhof kommen wir nicht weiter, die Teppiche sind uns ein Rätsel und der Webstuhl... naja, der steht auch noch da. Aber (!) wir haben noch Zelte, die es zu erkunden gilt! Es ist halt nicht "live", aber noch sind wir nicht verzweifelt. Es gibt ja noch soooo viele Möglichkeiten! Und außerdem haben wir einen Telefonjoker... Festland, wir kommen!



http://www.youtube.com/watch?v=msCz9ILa4LU





Vorbereitung auf das Ende (Back to Minecraft #22)



Wir produzieren bunte Wolle am laufenden Band, doch trotzdem kommt das Ende näher... Wir bauen Waffen und verzaubern unsere ersten Rüstungsteile. Endlich können wir also ein paar Punkte von unserer todo-Liste abhaken!



http://www.youtube.com/watch?v=2W7F1FSQnuk





Loom #05: Blick in die Zukunft (RetroPlay/Amiga)



Nachdem wir diesen Schäfer-Schlägertrupp nicht davon überzeugen konnten, dass sie es bei uns mit einem mächtigen Magier zu tun haben, drehen wir ab und ergründen den zugänglichen Teil der Gegend. We'll be back. Aber dafür, dass unser Hauptdarsteller den Grünton nicht ausstehen konnte, erblicken wir eine ganz schön grüne Gegend. Ob wir in der Glasstadt etwas mehr über die Vergangenheit unserer Gilde herausfinden können...? Jedenfalls scheint sich die Spur der Schwäne erst einmal zu verlieren. Ferngläser im Angebot für die endgültige Klarheit... Hummm.....



http://www.youtube.com/watch?v=1tErJri4NcA





Ball-Action in der SciFi-Arena: Pong 4k (Amiga/Retro Today #38)



Pong, eines der ersten Videospiele ist zurück im Jahr 4000! Mit bis zu vier Spielern und einigen Extras kämpfen wir in einer futuristischen Arena. Das unverwüstliche Spielprinzip lautet aber auch hier: "Avoid missing ball for high score."



