Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Amiga Magic WB - Windows Konvertierungsprojekt Published 30.11.2019 - 18:00 by AndreasM



Als noch immer Amiga-User mit Leib und Seele konnte ich mich nie an das Windows-Look & Feel gewöhnen. Ich habe die "guten alten" Zeiten verpasst, in denen die Farben warm und gemütlich und die Knöpfe scharf und voller Kontraste waren. Für mich, der ich mit Amiga OS 2.1 Magic WB angefangen habe, war und ist es das erstklassige Design, das die Amiga Workbench definiert.



Aus diesem Grund habe ich beschlossen, das Erscheinungsbild von Amiga und Magic WB als Windows-Konvertierungsprojekt neu zu erstellen.





Enthält:



* Über 2500 Magic WB Icons wurden in das PNG- und Windows ICO-Format konvertiert

* RocketDock Hintergrund

* Rainmeter Skin

* Windowblinds Theme

* Hintergrundbilder und Goodies

* Verschiedene Mauszeiger





Benötigte Software:



Rainmeter für die Amiga-Bar und Spinning Boingball.

https://www.rainmeter.net/



WindowBlinds für eine vollständige Überarbeitung von Windows, Menüs und Taskbars (Ich weiß, es kostet Geld, aber diese 5 Dollar sind es wert!)

https://www.stardock.com/products/windowblinds/



RocketDock für einen MagicWB ähnlichen Launcher (Es sieht aus wie MacOS, ist aber gut anpassbar)

https://punklabs.com/



Download Link: Sylvio Kurze schreibt:Als noch immer Amiga-User mit Leib und Seele konnte ich mich nie an das Windows-Look & Feel gewöhnen. Ich habe die "guten alten" Zeiten verpasst, in denen die Farben warm und gemütlich und die Knöpfe scharf und voller Kontraste waren. Für mich, der ich mit Amiga OS 2.1 Magic WB angefangen habe, war und ist es das erstklassige Design, das die Amiga Workbench definiert.Aus diesem Grund habe ich beschlossen, das Erscheinungsbild von Amiga und Magic WB als Windows-Konvertierungsprojekt neu zu erstellen.Enthält:* Über 2500 Magic WB Icons wurden in das PNG- und Windows ICO-Format konvertiert* RocketDock Hintergrund* Rainmeter Skin* Windowblinds Theme* Hintergrundbilder und Goodies* Verschiedene MauszeigerBenötigte Software:Rainmeter für die Amiga-Bar und Spinning Boingball.WindowBlinds für eine vollständige Überarbeitung von Windows, Menüs und Taskbars (Ich weiß, es kostet Geld, aber diese 5 Dollar sind es wert!)RocketDock für einen MagicWB ähnlichen Launcher (Es sieht aus wie MacOS, ist aber gut anpassbar)Download Link: https://drive.google.com/file/d/1JsPPQM ... sp=sharing

Back to previous page