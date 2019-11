WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen: Quik - [improved] - (Stywos/Titus) trainer enhanced, joypad support added, skip intro added, keyboard fixed and extra keys added, gfx bugs fixed, wait button added - Info Operation Thunderbolt - [improved] - (Ocean) trainer added, laser sight fixed, new install script - Info Highway Patrol 2 - [improved] - (Titus/Microïds) supports more versions, uses files now, fixed SMC - Info Deluxe Galaga - [improved] - (Edgar M. Vigdal) adjusted memory requirements, enter in config menu at launch, switch to WB removed - Info http://www.whdload.de/news.htmlWHDLoadhttp://www.whdload.de/news.htmlAndreasMandreas@amigafuture.de