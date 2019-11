Amiga Future Nachrichten Portal

Geburtstag: 20 Jahre Amigaworld Published 29.11.2019



Anfangs auf Webhosting und Webdesign für amiga-spezifische Projekte spezialisiert, folgten kurz darauf die ersten Tutorials, wovon einige auch in Printmedien veröffentlicht wurden.

Mit den ersten Softwareportierungen und der Entwicklung der ersten eigenen Elektronikschaltungen, wurde das Angebot mit Hard- und Software abgerundet.



Mit mehreren zehntausend Besuchern im Jahr hat sich AmigaWorld dabei zu einer festen Grösse entwickelt.



Das Amiga Future Team wünscht Amigaworld alles gute Zum Geburtstag!



