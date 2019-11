Amiga Future Nachrichten Portal

GoADF!2020 v 2.0.2 veröffentlicht Published 27.11.2019



GoADF! ist mehr als nur ein einfacher ADF-Schreiber. Es zeigt Informationen zu ADF-Dateien an, wie Dateisystemtyp, belegter/freier Speicherplatz auf der Diskette und vieles mehr.

Es kann einzelne Dateien aus einem ADF extrahieren, ADFs als logisches Laufwerk in AmigaOS einbinden und natürlich ADF-Dateien auf Diskette schreiben und es noch ein paar andere nützliche Funktionen.



In dieser Version unterstützt der GoADF viele Formate von Disketten-Images: ADF, ADZ, DMS und HFE (vom Gotek-Hardware-Emulator).



Es gibt auch ein neues Modul zum Konvertieren von Dateien von ADF / ADZ / DMS / HFE nach ADF / ADZ.



Diese Software ist Shareware, kann jedoch im nicht registrierten Modus mit Nag-Bildschirmen beim Starten und Schließen vollständig verwendet werden.

Für 30 PLN (~ EUR7) kann es per Paypal unter



