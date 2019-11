Amiga Future Nachrichten Portal

News-Redakteure für Webpage gesucht Published 26.11.2019 - 15:44 by AndreasM Für den News-Bereich der Amiga Future Webpage suchen wir Verstärkung.



Wir wollen den Bereich stark ausbauen. D.h. wir wollen wesentlich mehr News auf der Homepage haben als bisher. Auf Dauer ist es das Ziel das wirklich jede Neuigkeit zum Thema Amiga bei uns veröffentlicht wird.



- Wir suchen User die von Haus aus sich sehr für Amiga News interessieren und direkt bei uns fest auf der Homepage News auf deutsch und englisch posten können.



- Wir suchen User die bei diversen Projekten mitarbeiten oder bestimmte Sprachen sprechen (französisch und polnisch mal als Beispiel) und speziell nur über diese Projekte oder bestimmte z.b. polnische Webseiten, fertige News-Meldungen an uns zur Veröffentlichung senden oder direkt selbst veröffentlichen.



- Wir suchen natürlich immer jede Art von News die irgendwas mit Amiga zu tun hat. Solltet ihr ein Projekt, Programm, Spiel usw. machen dann schreibt uns doch bitte...



- Wir suchen auch News über Veranstaltungen. Wir haben schon immer im News-Bereich Amiga-Veranstaltungen unterstützt. Aber das können wir natürlich nur wenn ihr uns eine entsprechende Newsmeldung schickt.



Und natürlich nehmen wir auch gerne Verbesserungsvorschläge für die Webpage-News an.



Die Amiga Future News werden momentan veröffentlicht auf:



- Amiga Future Webpage

- Twitter

- Facebook

- Android App

- Workbench Dockies

- RSS Feeds

- Diverse Webpages die die News eingebunden haben

