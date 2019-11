Amiga Future Nachrichten Portal

A1k.org wird 15 Jahre Published 26.11.2019 - 16:03 by AndreasM



Heute wird das Forum 15 Jahre alt. Das Forum hat inzwischen um die 3.000 Mitglieder und dürfte damit das größte und aktivste deutsche Forum für den Amiga sein.



Das Amiga Future Team wünscht Robert und den A1k-Team alles gute Zum Geburtstag.



