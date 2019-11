Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #104 veröffentlicht Published 26.11.2019 - 16:02 by AndreasM



Es gibt viele Rezensionen in dieser Ausgabe, so kurz vor der letzten Ausgabe dieses Jahres, der Nummer 105 zu Weihnachten.



Sehr interessante Spiele, aber auch eine schöne Multimedia-CD-ROM, über das die Fans in den letzten Jahren viel diskutierten.

Für das Cover wählte ich Apache Strike für den Commodore 64, auch wenn es nicht das beste Spiel in diesem Genre ist, aber es ist gut, es mal wieder zu spielen.



