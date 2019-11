Amiga Future Nachrichten Portal

MeMO Update veröffentlicht Published 25.11.2019 - 23:54 by AndreasM



MEMO ist ein Memory-Kartenspiel dessen Besonderheit ist, dass es zwei Spielern erlaubt gleichzeitig zu spielen.

Das heißt, sie können ihre Karten gleichzeitig umdrehen und um die beste Punktzahl kämpfen!



Außerdem treibt es einen Spieler bei mißglückter Kartenwahl nicht in den Wahnsinn, da diese Züge ignoriert werden - und es werden keine Glückszüge belohnt.



Änderungen:



* Musik verbesserte.

* Aktualisierter P61-Code mit der neuesten Version (P6112).

* TV Sports ersetzt: Fußballkarte mit SkillGrid's (ja, schamlose Eigenwerbung).

* Altes 4-Farben-Symbol hinzugefügt.

* Handbuch korrigiert / verbessert.



