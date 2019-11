Amiga Future Nachrichten Portal

BOH: 20. kostenloses Update veröffentlicht Published 25.11.2019 - 23:50 by AndreasM

Im Laufe der Zeit erhielt BOH viele kostenlose Updates und die im Jahr 2018 produzierte physische Edition sollte den Entwicklungszyklus des Spiels abschließen.

Blastaway brachte jedoch noch einige Funktionen/Verbesserungen des Videosystems mit, die gerade nach BOH zurückportiert wurden. Und jetzt ist das 20. Update verfügbar!



Änderungen:



* Vereinfachte und optimierte CRT-Pixelmodi.

* 4x LCD-Pixel-Modus etwas aufgehellt.

* 6x Pixel-Modi hinzugefügt.

* Hardware-beschleunigtes Zoomen für Solid-Pixel-Modi zur AmigaOS-Version hinzugefügt.

* Der Mission "Faces" wurde ein italienischer Auftrag hinzugefügt.

* Einige kleinere Korrekturen vorgenommen.

* Aktualisiertes Handbuch.



Um eine installierte Kopie von BOH zu aktualisieren, installiert einfach die neue Version über die alte Installation mithilfe des mitgelieferten Installationsprogramms.



Eine weitere gute Nachricht für die Besitzer der physischen Ausgabe: Aufgrund der sehr begrenzten Produktionsläufe wurden die CDs selbst gebrannt, nicht gepresst.

Bei der Erstellung wurden die CDs nicht finalisiert, so können Aktualisierungen hinzugefügt werden.

Die CDs können aktualisiert werden, indem eine neue Sitzung gebrannt wird, die die folgenden Dateien ersetzt und alle anderen beibehält:



*** WARNUNG ***

Das Aktualisieren einer CD ist ein heikler Vorgang, der die CD unlesbar machen kann.

Daher sind gute Kenntnisse und Programme erforderlich. Wer sich nicht ganz sicher ist, sollte es nicht selbst versuchen das Update durchzuführen und dies von jemandem erledigen lassen, der sich damit auskennt.

UPDATE IN JEDEM FALL AUF EIGENES RISIKO.



https://retream.itch.io/boh/devlog/1109 ... e-released



