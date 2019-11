Amiga Future Nachrichten Portal

ADF-Copy: Diagramm Erklärung Published 25.11.2019 - 23:43 by AndreasM



Hier eine kurze Erklärung für das Diagramm, das in der App beim Lesen einer Diskette angezeigt wird.



Das Diagramm in der ADF-Copy-App zeigt eine Zusammenfassung der Übergänge für jede Spur.

Die Zeit zwischen jedem Übergang wird gemessen und gezählt.

Anschließend wird die Anzahl in der Grafik entsprechend der Häufigkeit der Zeitmessung von dunkel bis hell aufgezeichnet.

Die Daten auf einer Festplatte werden in MFM-Codierung gespeichert, und verwendet 4, 6 und 8 µS-Übergänge berim Speichern mit doppelter Dichte.

Daher auch drei Grafikbänder.



