Cubic IDE ist aktuell im Angebot Published 24.11.2019 - 12:54 by osz



Weitere Informationen gibt es auf der Cubic IDE Website: Noch bis zum 29. November ist Cubic IDE im Angebot. Cubic IDE integriert gängige C/C++ Compiler wie SAS/C, vbcc, gcc oder StormC 3 in die eigene Entwicklungsumgebung und bringt einen großen Funktionsumfang mit. Der zentrale Bestandteil der Entwicklungsumgebung ist der bekannte Editor GoldED. Statt 29,90 € kostet die Entwicklungsumgebung für AmigaOS 3.5 und 3.9 sowie MorphOS 1.4 aktuell genau die Hälfte, nämlich 14,95 €.Für die korrekte Funktionsweise auf Betriebssystemen neuer als AmigaOS 3.9 und MorphOS 1.4 wird keine Garantie übernommen. Es gibt allerdings eine Demo-Version, mit der man die Funktion testen kann. Cubic IDE erfordert darüber hinaus mindestens eine 68020 CPU, 4 bis 8 MB RAM für die Laufzeit, sowie ungefähr 64 MB freien RAM beim Kompilieren (je nach Prjektumfang) und 4 MB (Minimal-Installation) bis 650 MB freien Festplattenspeicher. Außerdem ist eine Mindestauflösung von 800x600 Pixeln erforderlich.Weitere Informationen gibt es auf der Cubic IDE Website: https://www.softwareandcircuits.com/div ... index.html

