RetroPlay: Neue Videos online Published 24.11.2019 - 10:29 by AndreasM



Loom #02: Ein Schwarm Schwäne (RetroPlay/Amiga)



Das ausgiebige Intro von Loom führt uns in die fantastische Geschichte rund um die Gilde der Weber und den Sohn der Cygna ein. Uns wird unterstellt, Dämonenbrut zu sein, und wir finden uns plötzlich alleine auf der ganzen Insel, nachdem das ganze Dorf davongeflogen ist. Die erste Zaubermelodie ist schnell erlernt und wir bekommen die ersten Hintergründe um den Charakter mit, den wir durch das Spiel lenken dürfen. Das Chaos kommt...Sind wir daran schuld?



http://www.youtube.com/watch?v=1DxCnDfuipY





Ein magischer Tisch (Back to Minecraft #21)



Es wird magisch! Wir bauen endlich eine Bibliothek und einen Zaubertisch - alles bereit zum verzaubern! Derweil entstehen in der Kommandozentrale die ersten Rüstungen für den Endkampf und vor dem Haus wird's bunt.



http://www.youtube.com/watch?v=OFwnCyKsBYI





Loom #03: Vier magische Eulen (RetroPlay/Amiga)



Da alle ausgeflogen sind, schauen wir uns das Zeltdorf noch einmal im Detail an. Der ein oder andere Hinweis lässt sich da bestimmt noch finden. Wenn sich die Tücher im Korb schon nicht öffnen lassen... vielleicht probieren wir es einmal auf dem Friedhof? Dank des Frischfleischs für die Eule dort stopfen wir das letzte Loch im Baum, erlernen eine neue Melodie mit noch unbekannter Wirkung und studieren eine frei gewordene Grabinschrift. Warte mal... können Eulen nicht im Dunklen gut sehen? Und Dunkel gibt's hier genug...



http://www.youtube.com/watch?v=3NZaBMuCqY8





Laserdisc-Games, die Zweite (Retro ausgepackt #37)



Wir haben sie! Lange waren wir auf der Suche nach der Steuersoftware für ein weiteres Laserdisc-Game, doch dank Ben, Christian und Sebastian ist sie nun vorbei: Wir packen mit Thayer's Quest nach Dragon's Lair ein weiteres Laserdisc-Game aus, freuen uns sehr und bedanken uns ganz herzlich bei Ben für's überlassen der Software und der Laserdisc!



