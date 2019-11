Amiga Future Nachrichten Portal

Ask Me Up XXL - "Multitheme #1" kostenlos veröffentlicht worden Published 23.11.2019 - 13:57 by AndreasM

Für Ask Me Up XXL-Käufer gedacht und bietet es weitere 2000 Fragen zum Allgemeinwissen für AmigaOS 4-, MorphOS- und Windows-Computer!



"Wer hat das Spiel 'Zool' veröffentlicht?", "Wie viele Gene haben Menschen und Seeigel gemeinsam?", "Wo wurde der Sänger Mika geboren?", "Wer kämpft im Film 'Die Hard' gegen Bruce Willis?" "... sind einige der Fragen, auf die jetzt Antworten gesucht werden.

Ideal, um an Gesellschaftsabenden zu protzen!



Das Add-On ist in Französisch, Englisch und Spanisch verfügbar.



