Podcast Episode #78 - Herstellung neuer mechanischer Amiga-Tastatur mit Liwei Guan Published 23.11.2019 - 14:00 by AndreasM



https://sceneworld.org/blog/2019/11/21/ ... iwei-guan/ The Micronics arbeitet hart daran, eine neue mechanische Tastatur für die Amiga 500, 600 und 1200 zu entwickeln. Liwei Guan ist die Person, die alles möglich macht. AJ und Jörg sprechen mit ihr darüber, wie sie sich in der Amiga-Community engagiert hat und wie sinnvoll es ist, eine neue Tastatur zu herzustellen und welche Richtungen sie dafür einschlägt. (Interview beginnt bei 10:19)

