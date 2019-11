Amiga Future Nachrichten Portal

Ask Me Up XXL 3.5.0 veröffentlicht Published 21.11.2019



Inklusive der Funktion zum aktivieren/deaktivieren von Erweiterungen, die Ihr spielen möchtet.

Es ist jetzt zeit zu aktualisieren!



Was ist neu:



- Neu! Im Quiz und Überlebensmodes könnt Ihr nun die Erweiterungen, die Ihr spielen möchtet, aktivieren und deaktivieren. (Taste 1,2,... und per Mausklick unter AmigaOS4/MorphOS)

- Spiel: Explosionen jetzt optimiert und schneller (Modi "Überleben" und "Pokal" (Die explosive Konfrontation)).

- Über: "Google+" -Button durch einen "Twitter" -Button ersetzt.

- Recap / Überleben: Nun wird der "explodierte" Zustand des Avatars angezeigt.

- Fragen aktualisiert und Schreibfehler korrigiert.

- Übersetzungen: Einige seltene spanische Übersetzungen fehlten und wurden nun übersetzt. Muchas gracias Enrique.

- Übersetzungen: Italienische Übersetzung verbessert.

- MorphOS: Grafikfehler konnten während der Animation auf der Frage auftreten.

- MorphOS: Ein schwarzes Bild wurde zwischen zwei Bildern angezeigt.

- MorphOS/Cup: Animationen bei der Auswahl eines Fragenthemas optimiert.

- MorphOS: Kompilierung mit GCC 4.4.5 (zuvor 2.95.3) und dem neuesten SDK 3.14.

- Windows/Recap: Der Rang wurde nicht korrekt angezeigt.

- ...



Ask Me Up ist ein Videospiel mit Fragen zum Allgemeinwissen. Das Prinzip ist einfach: 1 Frage, 4 mögliche Antworten...

Wählt die richtigen Antworten aus 10 Fragen pro Runde. Schnelle und effizientes Antworten bringt Punkte und Medaillen, sowie die Freischaltung weiterer Fragen.

Es gibt 15 Bereiche, darunter: Menschen, Sport, Geographie und Unterhaltung, Umwelt ...

Weiter könnt Ihr in der Statistik Eure Erfolge ablesen.

Ladet auch Freunde zu einem Duell ein!



