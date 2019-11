Amiga Future Nachrichten Portal

API2 und die neue Programmiersprache Published 21.11.2019 - 00:27 by AndreasM



Auf Patreon wurde ein Beitrag über die Arbeit an API2 veröffentlicht.

Ihr könnt darin etwas über das nächste Element dieses Projekts, die neue Programmiersprache und ihren Compiler lesen.

Die Sprache sollte viel einfacher als "C" zu verwenden sein und weniger Code erfordern, um den gleichen Effekt zu erzielen.

Es gibt auch Codebeispiele, die mit der aktuellen Version des Compilers kompiliert und die daraus resultierenden Ausgabedateien ausgeführt werden können.



https://www.patreon.com/trifle https://amigaworld.net

