Scene World: Podcast Episode #77 - The Internet Archive mit Jason Scott Published 21.11.2019 - 00:26 by AndreasM

AJ, Jörg und Martin W. sprechen mit ihm darüber, warum die Aufbewahrung so wichtig ist und wie jeder dazu beitragen kann, dass unsere digitalen Geschichten erhalten bleiben.

Die Interviews beginnen bei 26:59



https://sceneworld.org/blog/2019/11/17/ ... son-scott/

Jason Scott ist der freie Archivar des Internet-Archivs und der Schöpfer von textfiles.com.

