Neues Spiel: The Ninja Zombie Killer Published 17.11.2019 - 12:38 by osz



Download und weitere Informationen: In "The Ninja Zombie Killer" übernimmt der Spieler die Rolle eines Ninja-Kämpfers, der in einer Welt voller Untoten sich springend und Wurfmesser werfend durch die Landschaft kämpft. Neben unzähligen Horden an Zombies greift hin und wieder auch schon mal eine bösartige Fledermaus an. Besiegte Gegner hinterlassen goldene Münzen, die man einsammeln und in Punkte umwandeln kann. Begleitet wird das Spielgeschehen von einem unterhaltsamen Chiptune als Begleitmusik.Entstanden ist das Spiel auf der Capacitor Party 2019 im spanischen Málaga, die vom 1. bis zum 3. November 2019 statt fand. Entwickelt wurde "The Ninja Zombie Killer" mittels RedPill. Als Systemvoraussetzung wird ein AGA-Amiga angegeben.Gameplay-Video: https://www.youtube.com/watch?v=I840BqZzlEQ Download und weitere Informationen: http://www.pouet.net/prod.php?which=83656

