Neue Version: GoADF! 2020 2.0 Published 17.11.2019 - 11:24 by osz



Screenshots:

Download und mehr Informationen: Registrierte Benutzer von "GoADF!" wurden gestern bereits via E-Mail von Krzysztof Donat (Bitplan) über das Erscheinen einer neuen Version informiert. Die neuste Version – GoADF! 2020 2.0 build 2905 – hängt als E-Mail-Anhang an. Sie bringt einige neue Features mit, unter anderem werden nun auch ADZ-, DMS- und HFE-Formate unterstützt. Darüber hinaus gibt es nun ein neues Modul, mit dem sich Diskettenimages konvertieren lassen: ADF/ADZ/DMS/HFE in ADF/ADZ.Screenshots: https://bitplan.pl/goadf/screenshots.html Download und mehr Informationen: https://bitplan.pl/goadf/download.html

