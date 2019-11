Amiga Future Nachrichten Portal

Published 17.11.2019 - 10:14 by osz

Kickstarter: Neue mechanische Tastatur für den Amiga 500/600/1200



Kickstarter-Kampagne: Auf Kickstarter läuft seit einigen Wochen eine Kampagne für ein Projekt, dessen Ziel es ist neue mechanische Tastaturen für die Amiga Modelle 500, 600 und 1200 auf den Markt zu bringen. Ein funktionierender Prototyp existiert bereits und wurde erfolgreich getestet. Im Projekt inbegriffen sind ebenfalls neue Key-Caps.Das Projekt läuft noch etwas mehr als zwei Wochen. Leider ist das Ziel bislang noch weit entfernt, was sich aber hoffentlich bald ändern könnte.Kickstarter-Kampagne: https://www.kickstarter.com/projects/mi ... -keyboard/

