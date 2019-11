Amiga Future Nachrichten Portal

Sardonic: Ein neuer Shoot 'em up für die Freundin Published 17.11.2019 - 09:57 by osz



Download und weitere Informationen: Ganz im klassischen Shoot 'em Up Stil der 80er Jahre verspricht "Sardonic" wilde Ballerei im Weltraum. Die Macher des Spiels haben sich zum Ziel gesetzt "Sardonic" als ein sogenanntes Multiplatform-Spiel zu veröffentlichen. Derzeit ist es für den Amiga, ZX Spectrum sowie PC (Windows) verfügbar, jedoch sollen weitere Systeme zukünftig auch noch beglückt werden. Die Arbeiten dauern angeblich schon an und so sei schon bald mit weiteren Veröffentlichungen zu rechnen.Das Spiel kann kostenlos heruntergeladen werden. Laut Website benötigt es mindestens einen OCS-/ECS-Amiga im PAL-Modus mit 1 MB RAM.Download und weitere Informationen: http://sardonic.planetaclix.pt/

