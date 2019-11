Amiga Future Nachrichten Portal

RetroPlay: Neue Videos online Published 17.11.2019 - 09:48 by AndreasM



Test Drive #2: Bleifuß, komme was wolle (RetroPlay/Amiga)



Dennis' innovatives Abhängen der Polizei lässt Jan eiskalt und er greift nach dem finalen Ableben seines Vorfahrers lässig nach dem Joystick. Der Altmeister schnappt sich ein neues Auto und begibt sich mit dem Porsche auf die Teststrecke. In neuer Cockpit-Umgebung geht's durch die ersten Radarkontrollen, aber die uniformierten Herrschaften mit ihren Streifenwagen haben keine Chance, ihn einzuholen. Ob er Dennis vom ersten Platz in der Highscore verdrängen kann?



http://www.youtube.com/watch?v=f1DxqavGNu4





Der große Umzug (Back to Minecraft #20)



Unsere Tiere ziehen um in ihr neues Zuhause, das alte Gehege wird aufgeräumt und das Lag ist weg! Zeit, wieder einen Blick auf die todo-Liste zu werfen und die neue Kommando-Zentrale einzuweihen...



http://www.youtube.com/watch?v=QlpOPm6D_T4





Loom #01: Willkommen im Zeitalter der Großen Gilden! (RetroPlay/Amiga)



Loom - das etwas andere Grafikadventure mit dem "künstlerischen Aspekt". Heute lösen wir unser Versprechen ein, euch endlich mal wieder ein Spiel von Lucasfilm Games / Lucas Arts in aller Ausführlichkeit zu zeigen. Dass dieses Spiel tatsächlich "besonders" ist, zeigt nicht nur die als Hörspiel erhältliche (und schwer zu bekommende) Vorgeschichte. Anstatt klassischer Schlüsselverben basiert die Steuerung hier auf Melodien - willkommen zu einem wirklich märchenhaften Adventure!



http://www.youtube.com/watch?v=gMR4v03WPqE





Extra-Chaos im Weltall: Skill Grid (Amiga/Retro Today #37)



Chaos hoch zehn: In Skill Grid sammeln wir gute (und manchmal schlechte) Extras, kämpfen gegen Aliens und müssen dabei auf die Schildenergie und die Lasertemperatur achten. Entspannt sind da nur die ersten Sekunden - let's party!



