Greaseweazle: Disketten alter Computersysteme am PC sichern Published 17.11.2019 - 09:40 by osz



GitHub-Repository: Der Autor der freien Firmware "FlashFloppy", die regen Einsatz im sogenannten "Gotek"-Laufwerk findet, hat ein neues Projekt. Diesmal geht es um die Sicherung von Disketten alter Computersysteme am PC, darunter auch Amiga-Disketten. Die "Greaseweazle"-Firmware und eine entsprechende Anleitung gibt es kostenlos auf der GitHub-Seite des Projektes. Neben einigen Dupont-Kabeln und einem entsprechenden Laufwerk sind ansonsten noch ein sogenanntes STM32 "Blue Pill" Board sowie ein USB-TTL-Adapter nötig. Beides kann man für nur wenige Euro im Internet erwerben. "Greaseweazle" bietet somit eine kostengünstige Alternative zum bereits bestehenden Kryoflux-Projekt.GitHub-Repository: https://github.com/keirf/Greaseweazle/wiki

