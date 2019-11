Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Huenison aktualisiert Published 16.11.2019 - 19:02 by AndreasM



Als ich 2018 die physische Ausgabe von Huenison produzierte, wollte ich die Entwicklung dieses Spiels für immer einstellen (ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlicht und fünfmal aktualisiert).

Das Schreiben von Blastaway hat mich jedoch zu einigen Funktionen und Verbesserungen des Videosystems inspiriert, denen ich beim Backport nach Huenison einfach nicht widerstehen konnte. Jetzt ist ist eine aktualisierte Version von Huenison verfügbar!



Trailer:



Änderungen:

* Vereinfachter und optimierter CRT-Pixelmodi.

* 4x LCD-Pixel-Modus etwas aufgehellt.

* 6x Pixel-Modi hinzugefügt.

* Hardware-beschleunigtes Zoomen für Solid-Pixel-Modi zur AmigaOS-Version hinzugefügt.



Die neueste Version von Huenison erhaltet Ihr unter

(Wer es auf Steam spielt, kann es direkt von dort aus aktualisieren.)



Eine weitere gute Nachricht für die Besitzer der physischen Ausgabe: Aufgrund der sehr begrenzten Produktionsläufe wurden die CDs selbst gebrannt, nicht gepresst.

Bei der Erstellung wurden die CDs nicht finalisiert, so können Aktualisierungen hinzugefügt werden.

Die CDs können aktualisiert werden, indem eine neue Sitzung gebrannt wird, die die folgenden Dateien ersetzt und alle anderen beibehält:



* install-AmigaOS.info

* install-Windows.exe

* manual.pdf

* AmigaOS/Huenison

* AmigaOS/icon-64x64.info

* AmigaOS/icon-80x80.info

* AmigaOS/icon-96x96.info

* AmigaOS/icon-128x128.info

* AmigaOS/icon-160x160.info

* AmigaOS/icon-192x192.info

* AmigaOS/icon-256x256.info

* Windows/Huenison.exe





*** WARNUNG ***

Das Aktualisieren einer CD ist ein heikler Vorgang, der die CD unlesbar machen kann.

Daher sind gute Kenntnisse und Programme erforderlich. Wer sich nicht ganz sicher ist, sollte es nicht selbst versuchen das Update durchzuführen und dies von jemandem erledigen lassen, der sich damit auskennt.

UPDATE IN JEDEM FALL AUF EIGENES RISIKO. Saimo schreibt auf https://amigaworld.net Als ich 2018 die physische Ausgabe von Huenison produzierte, wollte ich die Entwicklung dieses Spiels für immer einstellen (ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlicht und fünfmal aktualisiert).Das Schreiben von Blastaway hat mich jedoch zu einigen Funktionen und Verbesserungen des Videosystems inspiriert, denen ich beim Backport nach Huenison einfach nicht widerstehen konnte. Jetzt ist ist eine aktualisierte Version von Huenison verfügbar!Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=h2-IoKxbGtg Änderungen:* Vereinfachter und optimierter CRT-Pixelmodi.* 4x LCD-Pixel-Modus etwas aufgehellt.* 6x Pixel-Modi hinzugefügt.* Hardware-beschleunigtes Zoomen für Solid-Pixel-Modi zur AmigaOS-Version hinzugefügt.Die neueste Version von Huenison erhaltet Ihr unter https://www.retream.com/Huenison (Wer es auf Steam spielt, kann es direkt von dort aus aktualisieren.)Eine weitere gute Nachricht für die Besitzer der physischen Ausgabe: Aufgrund der sehr begrenzten Produktionsläufe wurden die CDs selbst gebrannt, nicht gepresst.Bei der Erstellung wurden die CDs nicht finalisiert, so können Aktualisierungen hinzugefügt werden.Die CDs können aktualisiert werden, indem eine neue Sitzung gebrannt wird, die die folgenden Dateien ersetzt und alle anderen beibehält:* install-AmigaOS.info* install-Windows.exe* manual.pdf* AmigaOS/Huenison* AmigaOS/icon-64x64.info* AmigaOS/icon-80x80.info* AmigaOS/icon-96x96.info* AmigaOS/icon-128x128.info* AmigaOS/icon-160x160.info* AmigaOS/icon-192x192.info* AmigaOS/icon-256x256.info* Windows/Huenison.exe*** WARNUNG ***Das Aktualisieren einer CD ist ein heikler Vorgang, der die CD unlesbar machen kann.Daher sind gute Kenntnisse und Programme erforderlich. Wer sich nicht ganz sicher ist, sollte es nicht selbst versuchen das Update durchzuführen und dies von jemandem erledigen lassen, der sich damit auskennt.UPDATE IN JEDEM FALL AUF EIGENES RISIKO.

Back to previous page