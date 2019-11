Amiga Future Nachrichten Portal

Emu68: Motorola MC680x0 Emulator für den Raspberry Pi Published 16.11.2019 - 17:46 by osz



Projektfortschritt auf Patreon: Emu68 ist ein Projekt von Michal Schulz, der bereits als Entwickler für das AROS-Projekt tätig war. Michal Schulz hat sich mit dem Projekt zum Ziel gesetzt Einen Motorola MC680x0-Emulator für den Raspberry Pi zu schreiben. Ab dem Raspberry Pi 2 aufwärts soll es damit zukünftig möglich sein schneller Code für die m68k-Architektur zu entwickeln. Neben einer virtuellen CPU soll Emu68 auch Motorola FPUs emulieren können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf schneller Code-Ausführung, unter Gewährleistung größtmöglicher Kompatibilität zu den jeweiligen CPUs und FPUs. Aktuell erreicht der Emulator mehr als 1400 SysInfo MIPS und mehr als 1350000 Dhrystones.Projektfortschritt auf Patreon: https://www.patreon.com/michal_schulz

