Der Standard über "Amiga vs. Atari ST: Der Glaubenskrieg der 1980er"



Zum Artikel: Vor ungefähr drei Wochen erschien im österreichischen "Standard" ein Online-Artikel über den Amiga. Der Titel dort lautet: "Amiga vs. Atari ST: Der Glaubenskrieg der 1980er". Der Artikel befasst sich mit zwei bedeutenden Rechnern der sogenannten 16-Bit-Revolution und geht kurz auf die Vorzüge beider Systeme ein.Zum Artikel: https://www.derstandard.de/story/200011 ... der-1980er

