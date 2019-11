Amiga Future Nachrichten Portal

Eine neue Speichererweiterung für den Amiga 600 kommt Published 16.11.2019 - 17:04 by osz



Weitere Informationen und Bestellung: Am 18.11.2019 ist es soweit, dann kann Lotharek's neue Speichererweiterung auf 2 MB Chip RAM für den Amiga 600 bestellt werden. Entwickelt wurde sie von Boris Krizma, einem slovakischen Hardware-Entwickler, der bereits die Furia-Turbokarte entwickelt hat. Die auf den Namen "eX601" getaufte Speichererweiterung bringt neben dem zusätzlichen 1 MB Chip RAM außerdem eine Echtzeituhr mit Batterie, einen entsprechenden Sockel für die Indivision ECS, sowie zwei Clock-Ports mit. Der Preis liegt bei 39,50 € zuzüglich Versandkosten aus Polen.Weitere Informationen und Bestellung: https://lotharek.pl/productdetail.php?id=281

