BestWB 1.3 veröffentlicht Published 16.11.2019 - 18:52 by AndreasM

Es macht aus 3.1.4 eine bessere 3.1.4.



BestWB eignet sich für jeden, der sich ein reines AmigaOS-Erlebnis wünscht. Ohne unnötige Aufblähung, die häufig mit solchen Distributionen verbunden sind.

Es ist schnell und benutzerfreundlich und im Schwerpunkt nicht im Aussehen.



