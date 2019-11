Amiga Future Nachrichten Portal

Erster Blick auf das Kühlsystem der ACA1240/1260
Published 16.11.2019 - 16:06



Vor fast einem Jahr haben wir angekündigt, dass wir auch Turbokarten mit den "großen" Motorola-Prozessoren 68040 und 68060 anbieten werden. Jetzt nimmt die ACA1240/1260 Formen an: Unsere internen Prototypen konnten diese Woche erstmals mit allen speziell angefertigten Bauelementen des Kühlsystems bestückt werden.



Jens Schönfeld schreibt auf seiner Webpage:

Vor fast einem Jahr haben wir angekündigt, dass wir auch Turbokarten mit den "großen" Motorola-Prozessoren 68040 und 68060 anbieten werden. Jetzt nimmt die ACA1240/1260 Formen an: Unsere internen Prototypen konnten diese Woche erstmals mit allen speziell angefertigten Bauelementen des Kühlsystems bestückt werden.

Mehr Informationen unter der URL https://icomp.de/shop-icomp/de/newsread ... -1260.html

