Bilder von der Classic Computing 2019 Published 14.11.2019 - 20:53 by AndreasM

Natürlich waren wir auch mit einem Stand dabei und selbstverständlich haben wir auch einige Fotos gemacht.



Es hat etwas gedauert aber ab sofort könnt ihr unsere Fotos auf unserer Homepage anschauen:



app.php/gallery/album/168



Außerdem haben wir noch ein Album mit dem Fotos auf unserer Facebookseite eingerichtet:



