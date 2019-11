Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Spiel KOG aktualisiert Published 14.11.2019 - 02:55 by Amiga_4000



KOG ist ein Arcade- und Rasenspiel. Das grundlegende Konzept, um das es geht, ist, dass der Spieler sich bewegende Objekte einfangen muss, bevor sie die Feldgrenzen überschreiten.

Dies erfordert ein scharfes Auge und schnelle Reflexe und man wird damit schnell vertraut.



Systemvoraussetzungen:

Minimum: 500 MHz CPU · 32-Bit-Grafikkarte · 16-Bit-Soundkarte · 20 MB RAM · 9 MB Festplatte · Unterstützung von 32-Bit-Execs · AmigaOS 4.1 / Windows XP

Empfohlen: 800 MHz CPU

Optional: Joypad



Änderungen vom 13. November 2019

* Vereinfachte und optimierte CRT-Filter.

* 6-facher Zoom hinzugefügt.

* Hardware-beschleunigtes Zoomen für Solid-Pixel-Modi zur AmigaOS-Version hinzugefügt.

* Tonausgabe für den Schußmodus WILD verbessert.

* Das Klicken aus dem Menü wurde entfernt.

* Andere Tonausgaben verbessert.

* Verbesserungen im Handbuch.



DOWNLOAD:

AmigaOS package (.lha) and Windows installer (.exe)

