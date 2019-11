Amiga Future Nachrichten Portal

Blastaway veröffentlicht Published 14.11.2019 - 02:43 by AndreasM



RETREAM gibt die Veröffentlichung von Blastaway bekannt. Einem gut spielbaren und unterhaltsamen Arena-Shooter, der spielerisch stark und schamlos von Wizard of Wor und grafisch etwas von The Chaos Engine inspiriert ist.

Die Grafiken wurden von Hand gepixelt und die Musik liegen als 16 Bit Tracker-Module dabei.



Und die 50 Arenen, die sich auf 5 verschiedene Bühnen verteilen, wurden so konzipiert, dass das Spielerlebnis nicht auf der Strecke bleibt und nicht so schnell langweilig wird.



Gameplay Video:



Blastaway läuft unter AmigaOS 4 und Windows. Und es ist kostenlos!



https://www.retream.com/Blastaway

https://www.retream.com

https://retream.itch.io

https://twitter.com/R37R34M

