RetroPlay: Neue Videos online Published 10.11.2019 - 16:19 by AndreasM



Bard's Tale #33: Hexenmeister-Sprüche (RetroPlay/Amiga)



Ausgerechnet den Paladin hat's zerbröselt - also holen wir ihn mal zurück zu den Lebenden, während Hagen sich in Tastaturlayouts verrennt. Dabei ist der Kerl auch noch so teuer, obwohl er schon quasi vor der Pforte sitzt... tsk... Aber die Blutaxt kann er nicht. Pffft. Weg mit dem Plunder, die Wiederbelebung re-finanzieren.



http://www.youtube.com/watch?v=kaN9-2KUaf4





Viel zu viele Tiere... (Back to Minecraft #19)



Kaum sind wir mal kurz weg, schon vermehren sich unsere Tiere explosionsartig und lag-tastisch. Da sind harte Maßnahmen erforderlich! Um die Lage etwas übersichtlicher zu gestalten bauen wir außerdem neue Gehege...



http://www.youtube.com/watch?v=lW8gADnEt38





Test Drive #1: Mit heißem Reifen auf Testfahrt (RetroPlay/Amiga)



Den Story-Hintergrund nehmen wir mal so hin - als Software-Millionäre brauchen wir einen flotten Flitzer! Und genau so einen suchen wir uns jetzt aus und gehen damit auf Testfahrt! Nach dem kleinen Intro bekommt Dennis den Joystick und darf sich mit dem roten Testerossa auf die Teststrecke wagen. Aber Achtung: fährst Du zu hochtourig, platzt Dir die Windschutzscheibe! Logisch... Moment mal - wieso Knöllchen??



http://www.youtube.com/watch?v=FMnzJzoinXk





Checkmate A1500 plus - neue Desktop-Gehäuse für Amiga und PC (Virtuelle Welten #54)



Desktop-Gehäuse sind out? Nein! Mit dem Checkmate A1500 plus ist kürzlich ein neues uns äußerst vielseitiges Gehäuse erschienen, dass man sich auf den Schreibtisch und unter den Monitor stellen kann.

Wir schauen uns zwei Varianten des Gehäuses genau an, erzählen etwas zu seiner Entstehungsgeschichte, zeigen Erweiterungsmöglichkeiten und bauen testweise einen Amiga 500 in das Gehäuse ein.



