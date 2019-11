Amiga Future Nachrichten Portal

Friend kündigt das erste Sky-Computing der Tech-Branche an Published 08.11.2019 - 17:05 by AndreasM



Dies verändert für immer die Art und Weise, wie Clouds, Computer, Speicher und intelligente Geräte miteinander kommunizieren, interagieren und interagieren.



Die Sky Computing-Plattform von Friend kann gleichzeitig auf einem oder allen öffentlichen Cloud-Anbietern weltweit bereitgestellt werden und hat sicheren Zugriff auf die Anwendungen und darauf befindlichen Datenrepositorys. Kunden können Friend auch in ihrer eigenen privaten Cloud implementieren oder Friend intern hinter ihrer Unternehmens-Firewall hosten.



Friend vereint ALLE diese verteilten Bereitstellungen in einem logischen, zentralisierten Arbeitsbereich auf vollständig dezentrale Weise, vollständig und transparent, und bietet gleichzeitig nahtlosen Zugriff auf JEDE Cloud, JEDE Anwendung (Windows, Linux, Mac, Legacy und Cloud) und JEDEN Speicher und JEDEM intelligenten Gerät, während gleichzeitig vollständige Sicherheit, Privatsphäre und Schutz gewährleistet sind.



Die Sky Computing-Plattform von Friend kommuniziert intelligent in Echtzeit mit anderen Instanzen von sich selbst, auch wenn sich diese Instanzen möglicherweise physisch auf verschiedenen Cloud-Anbietern, Host-Anbietern oder intern an Standorten von Unternehmenskunden auf der ganzen Welt befinden.



"Sky Computing ist die Next Disruption in der Tech-Branche", sagt Arne Peder Blix, CEO und Mitbegründer von Friend. "Die Leistungsfähigkeit, Funktionen und Fähigkeiten der Cloud gehen über die heutigen Paradigmen hinaus und läuten eine neue Ära des Computing ein."



Friend ist vollkommen plattformunabhängig und läuft auf JEDEM Gerät mit einem modernen Browser, einschließlich Computern, Smartphones, Tablets, gängigen Spielesystemen, Smart-TVs und vielem mehr



Die Sky Computing-Plattform von Friend nutzt Internet- und Blockchain-Technologien, um jederzeit und überall sichere und private Sky-basierte Computer anzubieten, unabhängig von der verwendeten Hardware, Software und Umgebung.



Friend bietet eine hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) für Unternehmen. Dieser Ansatz verfolgt im Vergleich zu den heutigen VDI-Lösungen (Virtual Desktop Infrastructure) einen völlig anderen und ganzheitlichen Ansatz, der auch die Funktionsfähigkeit der Back-End-Systeme und der Anwendungen berücksichtigt.



Mit einem einzigartigen Betriebssystem-Ansatz bietet Friend eine leistungsstarke Middleware-Schicht, die wie alles von einer Messaging-Plattform, einer Workflow-Engine oder einem Enterprise Bus aus funktioniert.



Die Flexibilität und Möglichkeiten der Sky Computing-Plattform von Friend sind endlos. Unternehmen können Friend in einer Reihe unterschiedlicher Konfigurationen anpassen und implementieren, um ihren individuellen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.



Im Friend Workspace stehen eine vollständige Office-Suite, leistungsstarke Kommunikationstools und eine Benutzer-Community-Umgebung zur Verfügung.



Es gibt viele Clouds, verbindet sie mit Friend.



