Trevors Blog: Only the shadow knows Published 08.11.2019 - 16:58 by AndreasM

Die Amiwest begann dieses Jahr einen Tag früher, um einen zusätzlichen Tag für den Classic Amiga-Workshop am Freitag vor dem Hauptveranstaltung anzubieten.

Dies bedeutete auch, dass Steven Solies Tradition AmigaOS DevCom bereits am Dienstag begann.



Auf der Amiwest 2019 verlief alles wunderbar und ich fing nun an dieses Update zu schreiben, als ich die USA verlassen wollte, um nach Europa zu fliegen. Mehr unter: http://blog.a-eon.biz/blog/

