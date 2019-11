Amiga Future Nachrichten Portal

FS-UAE 3.0.2 veröffentlicht Published 08.11.2019 - 16:54 by AndreasM



Änderungen in FS-UAE 3.0.1:



* Korrektur bei der Videoskalierung beim Wiederherstellen vom Vollbildmodus unter Windows.



Änderungen in FS-UAE Launcher 3.0.2



* Eine weitere Fehlerbehebung für die globalen WHDLoad Beenden-Taste.

* Eine irreführende Warnmeldung wurde behoben, wenn das Cyberstorm-ROM nicht gefunden wurde (3.0.1).

* Fehler beim Scanner verhinderte, dass Conquests of the Longbow von WHDLoads erkannt wurden.

* Der richtige Kickstart wurde nicht immer geladen.

* Cloanto-ROMs wurden nicht immer entschlüsselt.

* Behebung des globalen WHDLoad Beenden Taste.



