Amiga Future Ausgabe 141 erschienen Published 06.11.2019 - 15:37 by AndreasM

Eigentlich ist die Ausgabe 141 bereits am Montag versandfertig gewesen. Die Deutsche Post war jedoch erst heute - nach mehreren Versuchen - in der Lage die deutschen Abos bei uns abzuholen.



WICHTIGER HINWEIS:

Die deutsche Ausgabe der Amiga Future verkauft sich sehr gut. So gut das wir wohl in einiger Zeit sogar die Auflage erhöhen können.

Davor kann es allerdings dazu kommen, das eine neue Ausgabe der Amiga Future kurz nach oder bereits zum Erscheinungsgtermin ausverkauft ist.

Deswegen der Tipp an alle Sammler: Rechtzeitig bestellen oder noch besser ein Abo nehmen.

Auch fast älteren Ausgaben der deutschen Amiga Future sind so gut wie ausverkauft. Wer sich noch eine Print-Ausgabe sicher will, sollte möglichst bald zuschlagen.





Heft Inhalt:



Bericht Evoke 2019

Review Vampire V4 Standalone

Review Amiga Forever



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info:

