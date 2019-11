Amiga Future Nachrichten Portal

Scene World: Video Interview mit Roman Werner Published 03.11.2019 - 19:55 by AndreasM



Roman Werner ist ein Amiga-Entwickler, der Spiele für den Amiga entwickelt und mit seiner Musik in vielen Amiga-Spielen seiner Zeit bekannt ist.

Darunter seine Jump'n'Run Traps'n' Treasures, Musik für Leonardo am Amiga und die Eliminator-Intromusik am Amiga.

Er machte auch auch den Spielkontroller mit einer Taste und den in BASIC schreibenden Spieleentwickler.

Er spricht nicht nur darüber wie es war, Spiele für Starbyte unter Vertrag zu entwickeln, sondern auch über die Zusammenarbeit mit der polnischen Zeitschrift Komoda & Amiga + Magazine an der Single-Button-Kollektion.

Habt gute Unterhaltung mit dieser Reise in die Vergangenheit der Softwareentwicklung der 80er und 90er Jahre und seiner Retro-Aktivitäten seit dem.

Zu guter Letzt noch lustige Geschichten aus den Anfängen der Cracking-Szene und wie der erste Amiga-Virus erfunden wurde.



