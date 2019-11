Amiga Future Nachrichten Portal

RetroPlay: Neue Videos online Published 03.11.2019 - 14:34 by AndreasM



InfoTime 11/2019: Joysticks mit Hindernissen, Chaos im Weltraum und Spielen nach Noten



Im November bereiten wir uns auf unsere ersten Live-Streams vor: An den Adventssamstagen ist es soweit! Merk Euch schonmal den Kanal vor:

Außerdem gibt's neue RetroPlays zu Test Drive und Loom, wir packen wieder aus und schauen uns neue Games in RetroToday an.



http://www.youtube.com/watch?v=C0gUQF1d7eI





Bard's Tale #31: Heiße Gesänge (RetroPlay/Amiga)



Nach dem Aufstieg und Quereinstieg geht's endlich wieder in die Tiefen der Katakomben. Wir bruzzeln die Horden mal eben weg, freuen uns über die Effektivität unserer Musikinstrumente und wagen uns an den Abstieg in den zweiten Level im Tempel des verrückten Typen, dessen Namen sich niemand (außer Dennis) merken kann... Weitersingen!



http://www.youtube.com/watch?v=1E4vevO75CE





Ein unsichtbarer Händler (Back to Minecraft #18)



Wir bekommen unerwarteten Besuch! Ein fahrender Händler verirrt sich vor unser Haus - aber leider haben wir nichts, was er als Zahlungsmittel akzeptieren würde. Als es Nacht wird, treffen wir dann auf harte Gegner, die wir so auch noch nicht kennengelernt hatten. Wohl dem Händler, der sich da geschickt aus der Affäre zieht.

Immerhin wird endlich das Dach fertig, sodass wir beim nächsten Mal weiter an der Ausrüstung für unseren Trip ins Ende arbeiten könnten. Werden wir?



http://www.youtube.com/watch?v=WIoNyY-JSaI





Bard's Tale #32: Verrückter Gott ohne Auge (RetroPlay/Amiga)



Auf Sightseeing-Tour hin zum Bosskampf - so war's angekündigt. Fallen und Dunkelheit erwarten uns, und die Magie geht auch kaputt. Schön zu wissen, was auf einen zukommt. Aber nachdem wir die sechs blauen Drachen links liegen gelassen haben, können wir uns ruhig mal einem richtigen Gegner stellen. Auf geht's, drauf und tot! Und tot. Uuuund tot.



http://www.youtube.com/watch?v=jRU1eJ9GR34





Zweispieler-CPC und A500-Schutz (Retro ausgepackt #36)



Wir haben wieder mal Zuschauerpost bekommen (bzw. etwas übergeben bekommen) und packen aus! Diesmal gibt es eine neue Episode der CPC-Story mit einer praktischen Erweiterung und Schutz für einen Amiga 500 gegen Wind und Wetter.



