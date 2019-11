Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future monatliche News Oktober 2019 Published 01.11.2019 - 14:09 by AndreasM

Amiga Future Everywhere: AmigaOS 3 und 4 Dockie Update



Das AmigaOS 3 und AmigaOS 4 News Dockie der Amiga Future wurde in der Version 1.05 veröffentlicht.



Wir die Umsetzung auf anderen Systeme (MorphOS, AROS, Windows und weitere) suchen wir noch Programmierer.



Amiga Future Everywhere 68k und AmigaOS 4 ist ein News-Dockie.



Es werden einen dabei die Headlines der News-Meldungen mit einem Link zu der jeweiligen News-Meldung angezeigt.



Die eigentliche News-Meldung kann man dann mit einem simplen Klick mit den Browser seiner Wahl lesen.



Dabei kann der User selbst auswählen wie oft auf neue News geprüft wird. Außerdem kann er natürlich die verschiedenen Benachrichtigungsarten frei wählen.



Ebenfalls kann man einstellen ob man News nur in deutscher, englischer oder beiden Sprachen angezeigt bekommt.



Dowload:



https://www.amigafuture.de





8.10.2019

APC&TCP mit der Amiga Future auf der Amiga 34.



Auch dieses Jahr ist APC&TCP mit der Amiga Future wieder auf der Amiga 34 vertreten.



Dieses Jahr haben wir neben unseren bekannten Produkten auch eine ganze Menge an Neuheiten dabei.



Amiga Joker 1/2019



Die Joker Redaktion hat es wieder getan. Zum 30 jährigen Jubiläum hat das original Joker Team - unter der Leitung von Richard Löwenstein - noch einmal ein Heft erstellt.



Die Ausgabe 1/2019 der Amiga Joker könnt ihr direkt bei unseren Stand auf der Amiga 34 erwerben.

Natürlich könnt ihr nach der Veranstaltung das Heft auch in unserem Onlineshop ordern.



Passend dazu gibt es auch ein neues A1 Poster von der Amiga Joker.



Natürlich haben wir die Amiga Joker 1/2017 und das dazugehörige Poster auch dabei.



RESHOOT R



RESHOOT R ist ja bereits seit einigen Monaten auf den Markt.

Auf der Amiga 34 habt ihr die Möglichkeit das Spiel vor Ort nochmal anzutesten und natürlich auch zu erwerben.

Mit etwas Glück sogar auf der Vampire V4.

Auch der Programmierer Richard Löwenstein ist vor Ort und gewährt euch sicherlich auch einen kleinen Einblick über die Zukunft von RESHOOT.



Pünktlich zur Amiga 34 ist auch die Disketten-Version von RESHOOT R fertig geworden. Auf der Veranstaltung habt ihr die Möglichkeit das Spiel direkt mitzunehmen.



Und da der Programmierer Richard Löwenstein ja sehr fleißig ist, wird es ab der Amiga 34 auch eine AROS-Version von RESHOOT R geben, die unter anderem auch auf der Vampire V4 läuft.

Die AROS-Version ist jedoch nur als reine Download-Version in unserem Onlineshop verfügbar.



Und damit die Liste rund um RESHOOT R nicht zu kurz wird, haben wir natürlich auch das neue RESHOOT R Poster und Mauspad mit dabei.



Amiga 34 Erinnerungs-DVD



Wir planen ja nach der Amiga 34 eine Erinnerungs-DVD zur Veranstaltung zu veröffentlichen.

Der Gewinn soll zum größten Teil den Veranstalter der Amiga 34 zugute kommen.

Auf den geplanten gepressten Doppel-DVDs werden sich Fotos und Videos von der Veranstaltung befinden.

Da natürlich, bedingt duch die Pressung der DVD, eine Limitierung besteht, haben wir uns in Zusammenarbeit mit Markus Tillmann entschlossen, eine Vorbestell-Aktion auf der Amiga 34 zu starten.

Überall auf der Amiga 34 liegen Flyer zu den DVDs aus. Bitte einfach den ausgefüllten Flyer zusammen mit 18,- Euro bei uns am Stand abgeben. Der Preis ist inklusiven weltweiten Versand.

Das Flyer-Angebot sowie Preise sind nur gültig direkt auf der Amiga 34.

Dieser DVD Set kann einige Wochen nach der Veranstaltung auch in unserem Onlineshop bestellt werden.

Bei einer Bestellung im Onlineshop kommenjedoch Versandkosten hinzu.



Onlineshop



Da es uns immer noch nicht gelungen ist uns zu clonen, (aber wir versuchen es weiter) können emails und Bestellungen vom 10. bis 15. Oktober nicht bearbeitet werden. Das gilt auch für reine Download-Bestellungen.

Beding durch die vielen releases wird es auch etwas dauern bis alle Bestellungen abgearbeitet sind.



Last but not least



Zu guter Schluß noch eine kleine Anmerkung.

Das Amiga Future Team hat schwarze T-Shirts. Leider waren wir kurzfristig nicht in der Lage weiße oder bunte Team-Shirts zu produzieren.

Deshalb: Die Farbe schwarz unserer T-Shirts hat keinerlei symbolischen Charakter, auch wenn es jemand aus dem Amiga Bereich vielleicht gerne so hätte.

Wir empfehlen generell einfach Spaß auf der Amiga 34 zu haben und sich anzuziehen wie es einem gerade paßt.



https://www.amigafuture.de

https://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





Über die Amiga34:



Die Amiga34 ist eine Amiga-Veranstaltung die am 12. und 13. Oktober 2019 im Rheinische Landestheater Neuss nun zum dritten mal stattfindet.



Nachdem die AMIGA in Neuss die letzten zweimal komplett ausverkauft war und viele User keine Möglichkeit mehr hatten die Messe zu besuchen, findet sie dieses Jahr an zwei Tagen statt.

Trotzdem empfehlen wir jedem sich möglichst früh ein Ticket für die Veranstaltung zu sichern. Außerdem sollte man sich rechtzeitig um eine Übernachtungsmöglichkeit kümmern.



http://www.amiga34.de





17.10.2019

Amiga Future 141 Member-Preview online



Für alle Amiga Future Abonennten ist seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 141 online.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





17.10.2019

Amiga Joker 1/2019 erschienen



Nachdem die Amiga Joker dieses Jahr ihren 30. Geburtstag feiert, hat sich das

original Joker-Team dazu entschlossen eine Jubiläums-Ausgabe zu veröffentlichen.



Die Amiga Joker 1/2019 ist ab sofort im Onlineshop von APC&TCP unter

der url



* Das Jubiläums-Heft zum 30. Geburtstag des Amiga Joker

* Schönster Retro-Lesestoff von Chefredakteur Richard Löwenstein und dem original Joker-Team

* Klassiker neu getestet: Wo lag der Joker daneben, welche Games sind immer noch top?

* AJ-Gründer im Interview: Michael Labiner und das Team über gefakte Tests und des Ende des Joker

* Aktueller Stoff im Test: Wie viel Spaß machen neue Amiga-Spiele?

* Post Mortem: Die Schöpfer von "Lionheart" blicken zurück

* Außerdem: Demo-Galerie, Mailbox und mehr auf 48 Seiten, auf dem besten Papier der Welt.



Außerdem ist auch sofort das offizielle Amiga Joker Poster bei APC&TCP erhältlich.



https://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





20.10.2019

RESHOOT R Classic Disk Edition & AROS-Version erschienen



Dauer-Feuer frei für RESHOOT R

Moderne Action für Retro-Plattform Amiga



Pürgen / Übersee am 15. Oktober 2019



Das Entwicklungsstudio spieleschreiber und der Publisher APC&TCP geben heute die Verfügbarkeit des Retro-Actiongames RESHOOT R in zwei neuen Varianten bekannt.



Ab sofort ist unter den Namen RESHOOT R Classic Disk Edition das Spiel auch als Disketten-Version verfügbar.

Diese Version ist für alle User gedacht die an ihren Amiga 1200 und Amiga 4000 kein CD-ROM-Laufwerk angeschlossen haben.

Das Spiel kann nun mittels Diskette auf Festplatte installiert werden.



Außerdem ist ab sofort eine Download-Version von RESHOOT R für das System AROS verfügbar.

Diese Version benötigt AROS mit 100%iger AGA Komptibilität mit 2 MB CHIP-RAM.

RESHOOT R AROS wurde auch erfolgreich auf der Vampire V4 getestet.



Desweiteren sind seit kurzen das RESHOOT R Mauspad und RESHOOT R Poster im Handel verfügbar.



ÜBER RESHOOT R



RESHOOT R ist ein 2D horizontal Shoot'em up im Stil der großen Arcadeklassiker Silkworm, R-Type und Gradius



FEATURES



* entwickelt und programmiert vom Branchenveteran Richard Löwenstein

* geht an die Leistungsgrenze von Amiga CD32, 1200 und 4000

* fünf Themen-Stages im aufwendig gestalteten Retrodesign

* aufregende Angriffswellen und Bosskämpfe

* Extrawaffen und Powerups

* Mehrebenen-Scrolling, bis zu 100 Objekte auf dem Bildschirm

* 50 Hertz Bildwiederholrate sichert ein stetig hohes Tempo

* mehr als 400 Farben auf dem Bildschirm

* aufputschender Soundtrack und SFX simultan

* lokal speicherbare Highscoreliste und Internet-Ranking

* läuft auf Standard-Hardware des A1200, A4000 und CD32, keine Erweiterungen notwendig

* getestet auf Amiga-Systemen mit folgenden CPUs: 68020, 68030, 68040 und 68060



SYSTEMANFORDERUNGEN CD-EDITION



- Amiga 1200, Amiga 4000 oder CD32

- Joystick oder CD32-kompatibles Pad

- 2 MB Chipmemory, mehr Speicher wird unterstützt

- läuft auf kompatiblen Amiga-Emulatoren unter Windows, Mac und Linux



SYSTEMANFORDERUNGEN CLASSIC-DISK-EDITION



- Amiga 1200, Amiga 4000

- Disketten-Laufwerk

- Festplatte

- Joystick oder CD32-kompatibles Pad

- 2 MB Chipmemory, mehr Speicher wird unterstützt



SYSTEMANFORDERUNGEN AROS-EDITION



- AROS mit 100%iger AGA Komptibilität mit 2 MB CHIP-RAM.

- Joystick oder CD32-kompatibles Pad





Mehr Infos:





ÜBER spieleschreiber



spieleschreiber ist ein Entwicklungsstudio mit Spezialisierung auf Retro-Computerspiele. Gründer und Kern des Teams aus dem oberbayerischen Pürgen ist der Spielejournalist Richard Löwenstein.

Richard Löwenstein hat bereits in den 80er Jahren erfolgreich Computerspiele entwickelt und für die Fachmagazine Happy Computer, 64er und Amiga Joker Beiträge verfasst.

RESHOOT R war drei Jahre lang in Entwicklung und entstand in Kooperation mit der gesamten Retro-Community.

Design, Coding, Produktion: Richard Löwenstein. Grafik: Kevin Saunders. Musik und Soundeffekte: Martin Ahman.



Mehr Infos:





ÜBER APC&TCP



APC&TCP ist bereits seit über 25 Jahren als Publisher für Amiga-Produkte aktiv.

Von APC&TCP stammen Produkte wie Amiga Future, Amiga Family, Flyin High, Marblelous, Pinball Brain Damage, CygnusED, Roadshow und vieles mehr.

APC&TCP versucht seit vielen Jahren nicht nur High-End-Amiga-Spiele wie RESHOOT R zu veröffentlichen, sondern auch kleinere Projekte wie zum Beispiel Trap Runner.

APC&TCP sucht ständige interessante Amiga-Projekte um diese zu veröffentlichen.



http://www.apc-tcp.de

http://www.amigashop.org





21.10.2019

Amiga Future 141 Member-CD-Cover online



Für alle Abonnenten der Amiga Future stehen seit heute im Member-Bereich der Homepage die CoverCD-Cover der Ausgabe 141 zur Verfügung.



http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=1172





23.10.2019

Amiga Future 141 Vorschau und Leseproben online



Von der Ausgabe 141 (November/Dezember 2019) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



The Niggemann Files

Messebericht Gamescom 2019

Review Vampire V4 Standalone



Und natürlich noch vieles, vieles mehr.



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link:



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.



Heft ansehen:

Heft bestellen:



https://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





31.10.2019

Bitte unterstützt uns kostenlos durch Einkäufe bei Amazon



Ihr wollt die Amiga Future Webpage unterstützen ohne zusätzlich Geld ausgeben zu müssen?



Dann benutzt bitte den Amazon-Banner auf der Startseite der Amiga Future Webpage wenn ihr bei Amazon etwas bestellt.



Für jede Bestellung erhalten wir eine kleine Provision. Mit diesen Geld bezahlen wir die Kosten die durch eine so umfangreiche Webpage wie bei der Amiga Future entstehen.



Hostingkosten

Programmierarbeiten

und was sonst noch so alles zusammen kommt.



Einfach den Banner benutzen oder direkt diesen Link:



https://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&c ... uture0a-21

https://www.amigafuture.de





31.10.2019

Neue Einträge in der Amiga Software Datenbank



Die Amiga Software Datenbank (ASD) der Amiga Future wurde wieder

aktualisiert.



Bei der ASD handelt es sich um eine deutsch- und englisch-sprachige

Datenbank, die komplette Informationen über alle je für den Amiga

erschienenen Anwendungen, CD-ROMs, Literatur und einigem mehr beinhalten

wird.



Natürlich ist der Datenbestand bei weitem noch nicht komplett.

Inzwischen befinden sich aber schon zu über 4.200 Titeln Informationen

in der Datenbank. Außerdem wurden bereits über 6.500 Bilder eingebunden,

weitere werden baldmöglichst folgen.



asd.php



Seit der letzten Meldung sind folgende Einträge neu hinzugefügt bzw.

aktualisiert worden:



Amiga Future 139 - Magazines/Magazine - 20.10.2019

Amiga Future 138 - Magazines/Magazine - 20.10.2019

Amiga Future 140 - Magazines/Magazine - 20.10.2019





31.10.2019

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von

David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht

sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte

deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele

Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser

Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in

der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn

genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in

einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in

englisch verfügbar sein soll.



app.php/GTT

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:





31 Okt 2019 - New York Warriors - Cheat aktualisiert

31 Okt 2019 - Navy Seals - Cheat aktualisiert

31 Okt 2019 - Naughty Ones - Lösung hinzugefügt

31 Okt 2019 - Naughty Ones - Cheat aktualisiert

31 Okt 2019 - Lionheart - Cheat aktualisiert

31 Okt 2019 - Lethal Weapon - Cheat hinzugefügt

25 Okt 2019 - Last Ninja 3 - Levelcode hinzugefügt

25 Okt 2019 - Last Ninja 3 - Software aktualisiert

25 Okt 2019 - Last Ninja 3 - Software aktualisiert

25 Okt 2019 - Last Ninja 3 - Cheat aktualisiert

25 Okt 2019 - Last Ninja 3 - Cheat aktualisiert

25 Okt 2019 - Last Ninja 2 - Back with a Vengeance - Lösung hinzugefügt

25 Okt 2019 - Last Ninja 2 - Back with a Vengeance - Cheat hinzugefügt

25 Okt 2019 - Jimmy White's Whirlwind Snooker - Cheat hinzugefügt

25 Okt 2019 - International Karate Plus - Cheat aktualisiert

25 Okt 2019 - Impossible Mission 2025 - The Special Edition - Levelcode

hinzugefügt

25 Okt 2019 - Impossible Mission 2025 - The Special Edition - Levelcode

aktualisiert

18 Okt 2019 - Impossamole - Cheat aktualisiert

18 Okt 2019 - Ice Runner - Cheat aktualisiert

18 Okt 2019 - Ghouls?n Ghosts - Cheat aktualisiert

18 Okt 2019 - Ghost?n Goblins - Cheat hinzugefügt

18 Okt 2019 - Ghostbusters 2 - Cheat aktualisiert

11 Okt 2019 - Fuzzball - Cheat hinzugefügt

11 Okt 2019 - Forest Dumb - Cheat aktualisiert

11 Okt 2019 - Fernandez must Die - Cheat aktualisiert

11 Okt 2019 - After Burner (Sega) - Cheat hinzugefügt

11 Okt 2019 - After Burner (Sega) - Software hinzugefügt

11 Okt 2019 - Afterburner (Activision) - Cheat aktualisiert

11 Okt 2019 - Afterburner (Activision) - Cheat aktualisiert

11 Okt 2019 - Afterburner (Activision) - Software aktualisiert

11 Okt 2019 - Afterburner (Activision) - Cheat aktualisiert

11 Okt 2019 - Afterburner (Activision) - Cheat aktualisiert

04 Okt 2019 - Dragon Ninja - Cheat aktualisiert

04 Okt 2019 - Dragon Ninja - Cheat hinzugefügt

04 Okt 2019 - Die Hard 2 - Die Harder - Cheat aktualisiert

04 Okt 2019 - Darkman - Cheat aktualisiert

04 Okt 2019 - Cabal - Lösung hinzugefügt

04 Okt 2019 - Alien Breed - Cheat aktualisiert

04 Okt 2019 - Alien Breed - Cheat aktualisiert

04 Okt 2019 - Alien Breed - Cheat aktualisiert

04 Okt 2019 - Alien Breed - Cheat aktualisiert

