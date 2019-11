Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Neues Spiel: AI Published 31.10.2019 - 20:23 by AndreasM



AI wurde für Christiandevs jährlichen Speedgame-Wettbewerb 2019 gemacht, bei dem es in beiden Kategorien, "Best Fun Game" (geteilte Nummer 1) und "Most Original Concept", die höchste Punktzahl von 5 Punkten erzielte.



Insgesamt aber doch nur auf Platz 4.



In AI hat man die Kontrolle über eine KI die Roboter sendet, um Menschen zu töten.



Es gibt jedoch einen Haken. Man kann die Roboter nicht einzeln steuern. Man kann nur steuern, von wo und wann Roboter gesendet werden und auf was ALLE Roboter zu jeder Zeit zielen, und dann entscheiden die Roboter selbst, wie er dies erledigt.



Die an den Wettbewerb gesendete Version ist nicht mit dieser Release-Version identisch. Diese Release-Version wurde weiterentwickelt und bietet Funktionen wie "Spiel speichern" (Autosave), Upgrades, Fehlerkorrekturen, andere Verbesserungen und die Möglichkeit, das Spiel tatsächlich ordnungsgemäß abzuschließen.



Beachtet jedoch, dass dieses Spiel einen starken Rechner voraussetzt und keinen AOS3 Rechner. X1000 oder gleichwertige wird empfohlen.

Wem eine langsamere Geschwindigkeit allerdings nichts ausmacht, kann es auch auf einem schwächeren Rechner probieren.



Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Geschwindigkeit für langsamere Rechner zu erhöhen, was jedoch mit Stabilitätsverlusten verbunden ist.

Man könnte zum Beispiel mit einem SAM mit niedrigeren Anforderungen spielen, nimmt dann aber Fehler in Kauf.



Ihr könnt ein wenig über dieses Spiel (die Wettbewerbsversion) in einem Video erfahren:



Wie bei meinen Spielen üblich, ist dieses Spiel zur Unterstützung von Indiego Appstore zunächst nur im Indiego Appstore erhältlich:

http://aros-broadway.de/indiego/styled-25/index.html



Es wird aber zu einem späteren Zeitpunkt auch im Aminet veröffentlicht. Bugala schreibt auf https: //amigaworld.netAI wurde für Christiandevs jährlichen Speedgame-Wettbewerb 2019 gemacht, bei dem es in beiden Kategorien, "Best Fun Game" (geteilte Nummer 1) und "Most Original Concept", die höchste Punktzahl von 5 Punkten erzielte.Insgesamt aber doch nur auf Platz 4.In AI hat man die Kontrolle über eine KI die Roboter sendet, um Menschen zu töten.Es gibt jedoch einen Haken. Man kann die Roboter nicht einzeln steuern. Man kann nur steuern, von wo und wann Roboter gesendet werden und auf was ALLE Roboter zu jeder Zeit zielen, und dann entscheiden die Roboter selbst, wie er dies erledigt.Die an den Wettbewerb gesendete Version ist nicht mit dieser Release-Version identisch. Diese Release-Version wurde weiterentwickelt und bietet Funktionen wie "Spiel speichern" (Autosave), Upgrades, Fehlerkorrekturen, andere Verbesserungen und die Möglichkeit, das Spiel tatsächlich ordnungsgemäß abzuschließen.Beachtet jedoch, dass dieses Spiel einen starken Rechner voraussetzt und keinen AOS3 Rechner. X1000 oder gleichwertige wird empfohlen.Wem eine langsamere Geschwindigkeit allerdings nichts ausmacht, kann es auch auf einem schwächeren Rechner probieren.Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Geschwindigkeit für langsamere Rechner zu erhöhen, was jedoch mit Stabilitätsverlusten verbunden ist.Man könnte zum Beispiel mit einem SAM mit niedrigeren Anforderungen spielen, nimmt dann aber Fehler in Kauf.Ihr könnt ein wenig über dieses Spiel (die Wettbewerbsversion) in einem Video erfahren: https://youtu.be/BHqrXa30XCY?t=146 Wie bei meinen Spielen üblich, ist dieses Spiel zur Unterstützung von Indiego Appstore zunächst nur im Indiego Appstore erhältlich:Es wird aber zu einem späteren Zeitpunkt auch im Aminet veröffentlicht.

Back to previous page