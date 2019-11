Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Fastloaders - Amiga Rocks Kickstarter Published 31.10.2019 - 20:11 by AndreasM



Fastloaders sind eine norwegische Band, die für ihre brillanten Interpretationen von Computerspielmusik bekannt ist - insbesondere aus der 8-Bit-Ära (mit einer großen Vorliebe für C64-Tunes).



Hinter der Band FastLoader steht Ninja Musicology, Progressive 64, Rock Hubbard und die Ninja Musicology "Live from the Dungeons" -CD & Blu-ray.



Sie spielten auch live bei Back in Time 2015 in Brighton, 2016 im Londoner Underworld Club, wo sie die Bühne mit Ben Daglish teilten, und 2018 bei ihrem eigenen Back in Time 2018 Veranstaltung in Bergen, bei dem sie klassische C64- und Amiga-Hits aufführten die Bühne mit Chris Huelsbeck und Reyn Ouwehand!

Vor Kurzem waren sie auf der Veranstaltung Back In Time 2019, die am 18./19. Oktober in Bergen stattfand.



Und jetzt haben sie zum ersten Mal ein Kickstarter-Projekt, um eine CD mit nicht weniger als 30 Amiga-Klassikern zu erstellen.

Darunter: Super Cars II, Shadow of the Beast, Unreal, Turrican, Castle Master, Ghouls n' Ghosts, Battle Squadron, Lost Patrol, Golden Axe, Final Fight, X-Out, Dogs of War, Lotus, Cannon Fodder, Hero Quest, Chuck Rock, LED Storm.



Amiga-Fans, die nach einem rockigen Album mit einigen klassischen Amiga-Songs suchen, sollten die Kickstarter-Seite besuchen, um weitere Informationen zum Album sowie Videos ihrer Arbeit bei einigen dieser Veranstaltungen zu erhalten.



Ich war im Oktober 2016 beim Auftritt von "Ninja Musicology" in London Underworld und es war fantastisch.

Die begleitende 3-CD-Sammlung der von ihnen gespielten Last Ninja-Musik ist ein willkommener Teil in jeder Musiksammlung.



https://www.kickstarter.com/projects/fa ... escription Steve schreibt auf https://amigaworld.net Fastloaders sind eine norwegische Band, die für ihre brillanten Interpretationen von Computerspielmusik bekannt ist - insbesondere aus der 8-Bit-Ära (mit einer großen Vorliebe für C64-Tunes).Hinter der Band FastLoader steht Ninja Musicology, Progressive 64, Rock Hubbard und die Ninja Musicology "Live from the Dungeons" -CD & Blu-ray.Sie spielten auch live bei Back in Time 2015 in Brighton, 2016 im Londoner Underworld Club, wo sie die Bühne mit Ben Daglish teilten, und 2018 bei ihrem eigenen Back in Time 2018 Veranstaltung in Bergen, bei dem sie klassische C64- und Amiga-Hits aufführten die Bühne mit Chris Huelsbeck und Reyn Ouwehand!Vor Kurzem waren sie auf der Veranstaltung Back In Time 2019, die am 18./19. Oktober in Bergen stattfand.Und jetzt haben sie zum ersten Mal ein Kickstarter-Projekt, um eine CD mit nicht weniger als 30 Amiga-Klassikern zu erstellen.Darunter: Super Cars II, Shadow of the Beast, Unreal, Turrican, Castle Master, Ghouls n' Ghosts, Battle Squadron, Lost Patrol, Golden Axe, Final Fight, X-Out, Dogs of War, Lotus, Cannon Fodder, Hero Quest, Chuck Rock, LED Storm.Amiga-Fans, die nach einem rockigen Album mit einigen klassischen Amiga-Songs suchen, sollten die Kickstarter-Seite besuchen, um weitere Informationen zum Album sowie Videos ihrer Arbeit bei einigen dieser Veranstaltungen zu erhalten.Ich war im Oktober 2016 beim Auftritt von "Ninja Musicology" in London Underworld und es war fantastisch.Die begleitende 3-CD-Sammlung der von ihnen gespielten Last Ninja-Musik ist ein willkommener Teil in jeder Musiksammlung.

Back to previous page