ADF-Copy App 1.012 veröffentlicht Published 27.10.2019 - 14:48 by AndreasM



Es erfolgten ein paar Fehlerkorrekturen für den Einsatz mit OpenJDK.

Bei Oracle Java ist die Aktualisierung nicht erforderlich.



http://nickslabor.niteto.de

